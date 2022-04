L’Union européenne va autoriser le transfert de nos données personnelles numériques à la NSA

C’EST ce que nous a expliqué Ursula von der Leyen via Twitter après sa rencontre du vendredi 25 mars avec Biden.

« Heureuse que nous ayons trouvé un accord de principe sur un nouveau cadre pour les flux de données transatlantiques. Il permettra des flux de données prévisibles et dignes de confiance entre l’UE et les États-Unis, en équilibrant la sécurité, le droit à la vie privée et la protection des données. Il s’agit d’une nouvelle étape dans le renforcement de notre partenariat. »

Pleased that we found an agreement in principle on a new framework for transatlantic data flows.



It will enable predictable and trustworthy 🇪🇺🇺🇸 data flows, balancing security, the right to privacy and data protection.



This is another step in strengthening our partnership. pic.twitter.com/7Y0wslR7Go — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 25, 2022

Déjà en 2016, le Privacy Shield permettait de transférer nos données en toute sécurité à l’administration américaine. Enfin, en toute sécurité… d’après la Commission européenne. Mais non pas selon Edward Snowden, qui avait révélé en 2013 que la NSA accédait aux données stockées aux États-Unis via le programme PRISM, grande infrastructure d’espionnage international. Il expliquait donc que la NSA peut récupérer, sans problème, de manière massive et en toute légalité les données privées des citoyens européens stockées sur le territoire américain. Vendre vos informations personnelles à la NSA, c’est ça c’est un partenariat efficace pour une Europe indépendante !

À la suite d’une saisie par Max Schremsun, militant autrichien pour la protection des données privées, en juillet 2020, en réaction aux révélations de Snowden, la CJUE a invalidé le Privacy Shield, pour non-respect du RGPD.

« Une réglementation permettant aux autorités publiques d’accéder de manière généralisée au contenu de communications électroniques doit être considérée comme portant atteinte au contenu essentiel du droit fondamental au respect de la vie privé. »

Les États-Unis n’ayant absolument rien changé en matière de récupération des données personnelles, on doit donc comprendre que notre chère Commission européenne à tout simplement baissé les bras et décidé de donner un plein accès à nos données en toute légalité à la NSA. Le lecteur averti nous dira que la NSA n’avait pas besoin de ça pour avoir nos données puisqu’ils nous espionnent et violent sans cesse nos données privées. Certes, mais désormais c’est massif, automatique, facile et surtout légal.

Voilà donc ce qu’il en est de la « protection » européenne des données ! La sainte loi du business peut expliquer cette décision de l’UE, mais, ainsi que certains le pensent, il n’est pas impossible que cet accord ait été arraché à l’UE en échange du gaz de l’Oncle Sam, dans le contexte de la mise au ban de la Russie… Si tel était le cas, ce la signifierait que nous paierions plus cher notre gaz et qu’en plus nous autoriserions la NSA à accéder aux données privées des citoyens européens ! Elle est pas belle la vie à l’européenne ? Conclusion : si vous refusez que vos données personnelles soient données à la NSA, dressez-vous contre l’Union européenne, reprenez le contrôle et obtenez le Frexit !